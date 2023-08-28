В Госдуме обсуждают новое решение по электросамокатам

В Госдуме предложили внести законопроект о праве муниципалитетов запрещать использование прокатных самокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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