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Минпромторг подготовил обновленный проект закона о "российской полке"

Минпромторг России подготовил обновленный проект закона о "российской полке" товаров в торговых сетях, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов По его словам, документ позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов.

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