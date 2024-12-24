Минпромторг подготовил обновленный проект закона о "российской полке"

Минпромторг России подготовил обновленный проект закона о "российской полке" товаров в торговых сетях, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов По его словам, документ позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов.
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