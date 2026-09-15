Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россия прочищает Армении трубы: «Газпром» перекрыл газовый вентиль, угрозы Пашиняна, паника из-за базы РФ

Россия прочищает Армении трубы: «Газпром» перекрыл газовый вентиль, угрозы Пашиняна, паника из-за базы РФ

Абзац Фото © Газпром трансгаз Томск Армения оказалась в центре нового витка напряженности в отношениях с Россией.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Аурелия Запсенко
Аурелия Запсенко

Как вы не понимаете, что все эти национальные окраины-это буферные зоны. Ими и так Британия почти владеет, а уберите российских пограничников-долго ли до военных провокаций? Дороже обойдутся военные действия по всей протяжённости российских границ. Потому и подкармливает их Россия, и глаза закрывает на многие вещи. Мелко мыслите, господа хорошие.

Профиль пользователя valneva laryssa
valneva laryssa

Да сколько можно делать вид , что там "дружественные народы" и не подкармливать, а жирно кормить их за наш счет и в ущерб не так уж и сытому русскому народу  и действительно всем народам многонациональной России( перечислять не буду, список действительно наших соотечественников длинный) !!!

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Нужно прекратить выплаты российских пенсий лицам проживающим в Армении, Азебайджане и прочих закавказских псевдогосударствах.
А то как-то совсем не логично получается.
Там везде процветают антироссийские настроения и Россия из своих соцфондов эти настроения еще и поддерживает!
Особенно в Абхазии, Азербайждане и Армении. Там поступления из России уже давно превышают размеры их собственных бюджетов.
А если учесть еще и теневые потоки из России туда, таки вообще встаёт вопрос о том как там вообще могут даже зарождаться антироссийские течения!
Ихние олигархи совсем нюх потеряли или думают что им всё с рук сойдёт?