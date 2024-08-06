Зеленский заявил о намерении в этом году создать базу для окончания конфликта

Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к жителям страны, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой.
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