Более 70 сотрудников нижегородских компаний приняли участие в семинаре по использованию инструментов нацпроекта «Производительность труда»

Более 70 представителей нижегородских предприятий приняли участие в обучающем семинаре, который состоялся в «Точке кипения hi-tech» на базе АО «Промис» в рамках национального проекта «Производительность труда».
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