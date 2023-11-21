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Нижегородская правда

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Более 70 сотрудников нижегородских компаний приняли участие в семинаре по использованию инструментов нацпроекта «Производительность труда»

Более 70 сотрудников нижегородских компаний приняли участие в семинаре по использованию инструментов нацпроекта «Производительность труда»

Более 70 представителей нижегородских предприятий приняли участие в обучающем семинаре, который состоялся в «Точке кипения hi-tech» на базе АО «Промис» в рамках национального проекта «Производительность труда».

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