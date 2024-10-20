Бойкова о поездке в Калининградскую область: «Зеленоградск запал мне в душу больше всего. Жду новой встречи с этим городом»

«На самом деле именно Зеленоградск запал мне в душу больше всего из моей поездки. Не могу сказать точно из-за обилия котов (настоящих и нарисованных) или же из-за камерности, уюта и красоты города, но он влюбил меня в себя.
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