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Франция задействовала новые вездеходы HT 270 в борьбе с золотодобытчиками Гвианы

Франция задействовала новые вездеходы HT 270 в борьбе с золотодобытчиками Гвианы

В 2008 году Минобороны Франции начало проводить операцию «Гарпия», направленную на прекращение незаконной добычи золота в Гвиане, которая приносит €500 млн убытков казне из-за ежегодной потери почти 10 тонн благородного металла.

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