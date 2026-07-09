НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Ископаемое возрастом 550 млн лет подтвердило древнюю правосторонность

Ископаемое возрастом 550 млн лет подтвердило древнюю правосторонность

Учёные Американского музея естественной истории, Университета Флориды, Гарварда и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что живые существа, населявшие Землю более полумиллиарда лет назад, уже имели устойчивое предпочтение одной из сторон тела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии