Ископаемое возрастом 550 млн лет подтвердило древнюю правосторонность

Учёные Американского музея естественной истории, Университета Флориды, Гарварда и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что живые существа, населявшие Землю более полумиллиарда лет назад, уже имели устойчивое предпочтение одной из сторон тела.
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