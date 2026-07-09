Ископаемое возрастом 550 млн лет подтвердило древнюю правосторонность

Учёные Американского музея естественной истории, Университета Флориды, Гарварда и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что живые существа, населявшие Землю более полумиллиарда лет назад, уже имели устойчивое предпочтение одной из сторон тела.