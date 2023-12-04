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Китайский вице-президент призывает сохранять «правильный курс» в глобализации

Китайский вице-президент призывает сохранять «правильный курс» в глобализации

Вице-президент Китая  Хань Чжэн заявил на международном форуме Imperial Springs 2023 («Императорские источники — 2023») в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун) о необходимости сохранения «правильного направления» в глобализации.

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