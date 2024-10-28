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Военно-политическое обозрение

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Во что США и НАТО хотят превратить страны Балтии?

Во что США и НАТО хотят превратить страны Балтии?

Среди экспертного сообщества уже долгое время обсуждается тема активной милитаризации стран Балтии. Многие из специалистов прямо указывают на то, что происходит системная подготовка региона к роли плацдарма НАТО.

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