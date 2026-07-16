Казанлыларны «Калейдоскоп» паркына яраткан җырларын җырларга чакыралар

30 июль көнне Казанның «Калейдоскоп» паркында ачык микрофон форматында җәйге җырлы кичә уздырыла. Парк кунаклары гитарага кушылып, үзләренең яраткан җырларын башкара, тамашачы буларак башкаларның җырлавын тыңлап, җәйге бакча белән хушлана ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии