S

Sobering

Полное враньё. Сколько со стамбульских соглашений прошло времени? Президент уже показывал эти стамбульские соглашения публично – как бы не секрет. Ну не секрет же – всё, они не состоялись. Так в чём проблема их опубликовать? А проблема в том, что публиковать их нельзя, потому что зафиксированный в этих стамбульских соглашениях уровень полномасштабного предательства "российской элиты" ужаснёт народ и может привести просто к гражданской войне, когда уже не один Вагнер пойдет на Москву, а с фронта снимутся несколько частей, чтобы зачистить Москву от предателей, которые вели переговоры с Украиной и представляют силы, которые поставили себе задачу совершить государственный переворот, свергнуть Путина. Когда ещё шло выступление Мединского, сразу же появилось сообщение, что Мединский заявляет о том, что договорились о встрече Путина и Зеленского, причём даже раньше, чем российская делегация планировала, – пошла навстречу пожеланиям украинской стороны. И, когда это сообщение появилось, то на некоторых правильных ресурсах появилась статья с подзаголовком "На переговорах в Стамбуле подписана полная и безоговорочная капитуляция России". Вся эта катавасия с переговорами – чтобы всего лишь тянуть время до того, как в России совершится государственный переворот, который начнётся с капитуляции. Капитуляции! И капитуляция – это встреча Путина и Зеленского, под любым соусом. Это капитуляция!