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Курские новости

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Житель Железногорска потерял 200 тысяч на покупке запчастей онлайн

Житель Железногорска потерял 200 тысяч на покупке запчастей онлайн

Потерпевший перевёл более 200 тысяч рублей за капот на иномарку, но запчасть так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

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