«Если и переговоры, то на наших условиях»: глава Херсонской области РФ высказался о перспективах мирного соглашения с Украиной

Мирные переговоры с Украиной могут быть возможны лишь в том случае, если они будут выгодны Российской Федерации, а провести их можно только после выполнения поставленных перед специальной военной операцией ВС РФ задач.
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