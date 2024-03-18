Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков Елена ГалицкаяАлександр Розенбаум, известный не только как талантливый музыкант, но и как владелец сети пивных баров, оказался в центре внимания после проигрыша в суде против коммунальных служб Петербурга.