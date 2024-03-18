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Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков

Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков

Сеть баров Розенбаума проиграла суд против петербургских коммунальщиков Елена ГалицкаяАлександр Розенбаум, известный не только как талантливый музыкант, но и как владелец сети пивных баров, оказался в центре внимания после проигрыша в суде против коммунальных служб Петербурга.

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