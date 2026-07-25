ЕБРР предоставит британской Elementum Energy до €70 млн на строительство двух ВЄС в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил финансирование новых ветроэнергетических проектов британской компании Elementum Energy, входящей в американскую инвестиционную группу VR Capital Group.
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