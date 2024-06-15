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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль о паре с Алькарасом на ОИ: «Если Карлос сможет и я буду в хорошей форме, было бы интересно вместе потренироваться за неделю до Олимпиады»

Надаль о паре с Алькарасом на ОИ: «Если Карлос сможет и я буду в хорошей форме, было бы интересно вместе потренироваться за неделю до Олимпиады»

– Как получилось, что вы сыграете пару на Олимпиаде? – Не знаю, сложно ответить на этот вопрос, потому что мы не знали, сыграю ли я вообще на Олимпиаде и как я туда отберусь.

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