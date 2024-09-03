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В Приморье распространяют фейк о миграции леопардов

В Приморье распространяют фейк о миграции леопардов

Хасанский округ в сезон ежедневно посещают тысячи туристов. Поскольку маршрут проходит через территорию национального парка «Земля леопарда», гиды дают информацию о его деятельности, а также об истории восстановления популяции и миграциях краснокнижного хищника.

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