В Приморье распространяют фейк о миграции леопардов

Хасанский округ в сезон ежедневно посещают тысячи туристов. Поскольку маршрут проходит через территорию национального парка «Земля леопарда», гиды дают информацию о его деятельности, а также об истории восстановления популяции и миграциях краснокнижного хищника.
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