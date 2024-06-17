Rambler&Co: большинство россиян регулярно пересматривают фото из отпуска

Треть россиян (37%) часто пересматривают свои фотографии, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, насколько часто жители России пересматривают свои снимки в эпоху цифрового контента.
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