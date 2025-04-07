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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший игрок НБА Рональд Дюпри стал генменеджером баскетбольной программы Луизианы Стэйт

Бывший игрок НБА Рональд Дюпри стал генменеджером баскетбольной программы Луизианы Стэйт

Бывший игрок НБА перешел на новую позицию из фронт-офиса «Милуоки». Форвард провел в НБА 6 лет из 11 сезонов профессиональной карьеры.

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