Готовность №1: Астраханская область переходит в фазу оперативного реагирования на весеннее половодье

Причем на Волжской ГЭС могут сбросить вдвое больше воды, чем год назад. Мы все больше обращаем внимание на сообщения о весеннем паводке – похоже, в этот раз на территории Астраханской области действительно может возникнуть МНОГОводье, а не МАЛОпропускный режим воды.
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