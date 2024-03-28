Готовность №1: Астраханская область переходит в фазу оперативного реагирования на весеннее половодье

Причем на Волжской ГЭС могут сбросить вдвое больше воды, чем год назад. Мы все больше обращаем внимание на сообщения о весеннем паводке – похоже, в этот раз на территории Астраханской области действительно может возникнуть МНОГОводье, а не МАЛОпропускный режим воды.