Украинцы готовы отдать «золото Полуботка»

Александр Фидель 18 ноября 2024 г. Мечты, пусть и очень глубинные, о внезапно свалившемся на тебя богатстве, наверное, присутствуют у каждого индивида и их сообщества, но всё-таки в менталитете обитателей соседней территории занимают особое место.