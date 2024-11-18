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Русский Днепропетровск

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Свежие комментарии

Украинцы готовы отдать «золото Полуботка»

Александр Фидель 18 ноября 2024 г.   Мечты, пусть и очень глубинные, о внезапно свалившемся на тебя богатстве, наверное, присутствуют у каждого индивида и их сообщества, но всё-таки в менталитете обитателей соседней территории занимают особое место.

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