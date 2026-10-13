Exiled Belarusian military journalist Dmitry Khalko described Black Rus as a “proxy” akin to the masked Russian soldiers who seized control of Ukraine’s Crimea in 2014.
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