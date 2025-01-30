Госдума потребовала от США расследовать обсуждение убийства Путина

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Государственная дума Российской Федерации официально обратилась к Конгрессу США с требованием провести тщательное расследование информации о том, что бывший президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали возможность организации убийства президента России Владимира Путина.