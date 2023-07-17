Кремль заявил об ответе на теракт в Крыму

Страшная трагедия произошла утром в понедельник Сегодня, 17 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что по Крымскому мосту был нанесен серьезный удар, в результате которого было повреждено железнодорожное полотно и погибли люди.
Страшная трагедия произошла утром в понедельник Сегодня, 17 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что по Крымскому мосту был нанесен серьезный удар, в результате которого было повреждено железнодорожное полотно и погибли люди.
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