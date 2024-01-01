Бандеровец подготовил подарки русским детям Донбасса, 2014 год Так вот об этой куче расслабляющих почти победных для нас материалов СМИ и Интернета про "Ураааа, им там не дали, сям не дали, у них кончается всё и люди тоже": Бандеровцы и подыхая вполне способны на гнуснейшие мерзости.
На что способны слабеющие бандеровцы?
Комментарии
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Владимир Фоминых
даже рояль не повредили... пыль смахни веником и играть можно и где гуча загубленной эдиты?
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2 час.
ВФ
Владимир Фердман
Украинцы понятно, а кто у нас допустил такое? У каждой ошибки есть имя и фамилия
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1 час.
СА
Сергей Андросов
А не утилизировать ли родителей зелёного ублюдка за то, что вырастили такую мразь? Долги надо отдавать! Почему, денежные долги переходят на родных, а ответственность за преступления нет?
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51 сек.
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