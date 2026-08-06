Жапаров заявил, что Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера

Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом в ходе обращения к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил президент республики Садыр Жапаров, его слова приводит ТАСС.
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