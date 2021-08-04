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Юрий Селиванов: Бревно в глазу Пентагона

Юрий Селиванов: Бревно в глазу Пентагона

Американские адмиралы, обвиняющие российских военных  летчиков в «непрофессиональных действиях» над Черным морем, сами демонстрируют рафинированный непрофессионализм, вкупе с гегемонистской наглостью и явной политической ангажированностью То, что американский адмирал Роберт Берк, который намедни «прославился» своим обвинением России в военно-морских провокациях, неправ на все сто процентов, следует уже их того факта, что речь идет об американских военных кораблях в Черном море, а не о российских в Карибском.

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Vladimir Orekhov
Грустная хитрость, наверное, в том, что свою ахинею генерал громко озвучивает на весь мир, а сей объективный анализ его неблаговидного хайпа скромно бродит по просторам интернета, случайно попадая на глаза праздношатающихся. Разве не очевидно, что этот эпизод работает далеко не в пользу России?
Борис Осипов

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