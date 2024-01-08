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  • Алексей
    Молодость это недостаток,который быстро проходит🤪🤪🤪.Ни о чем не жалею.Ничего повторить ,вернуть не желаю,а время у...Забытая готовальн...
  • Элеонора Коган
    Значит, с дачи всё же сама дозвонилась.Конец  80-х...
  • Элеонора Коган
    Забавно, Коля всё время выключает чайник, а чай?Конец  80-х...

Старость - это, когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно?!

Старость - это, когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно?!

Мужик ползет по пустыне, помирая от жажды и молится: - Господи, я умираю… я хочу пить… я очень хочу пить…молю тебя об одном – дай мне воды… а ты мне уже третий день зачем-то лопаты сбрасываешь… На самом деле, мы очень любим отечественные автомобили.

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