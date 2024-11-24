Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Действующий американский лидер Джо Байден пытается укрепить киевский режим до того, как Дональд Трамп вступит на должность президента Соединенных Штатов.
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