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Полиция изымает технику в здании, где был сорван показ фильма «Гарет Джонс»

Полиция изымает технику в здании, где был сорван показ фильма «Гарет Джонс»

Сотрудники полиции изымают технику в здании «Международного общества Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента), где был сорван показ фильма «Гарет Джонс», сообщил адвокат Никита Спивак 14 октября, передает ТАСС.

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