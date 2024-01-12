Израиль призвал ООН сесть на скамью подсудимых в Гааге

ООН должна сидеть на скамье подсудимых в Гаагском суде, заявил постпред Израиля Гилад Эрдан. Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических тоннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — сказал он.