Владимир Якушев: «Муниципальная служба – важнейшее звено в системе государственного управления»

Представители муниципалитетов Уральского федерального округа продолжают работу на первом всероссийском форуме «Малая Родина – сила России», который проходит в Москве по инициативе президента Владимира Путина.
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