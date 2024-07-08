Как изменилась улица Академика Королёва

На главной магистрали Останкинского района провели большую реконструкцию Завершена комплексная реконструкция улицы Академика Королёва на участке от Останкинского проезда до улиц Ботанической и Дубовая Роща.
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