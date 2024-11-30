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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бажин о сингл-миксте: «В том году мы финишировали с большим преимуществом, в этом хотелось привезти не меньше. Знал, что флаг будет ждать на финише»

Гонка прошла на этапе соревнований в Ханты-Мансийске. Бажин и Дербушева выступили за команду Свердловской области и заняли первое место, допустив в сумме два промаха.

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