Су-25 ударили по живой силе радикалов в приграничье

Российские войска продолжают громить группировки ВСУ, вклинившиеся на территорию Курской области. В приграничье опорные пункты противника уничтожают расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" группировки "Север".
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