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Царьград

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Бывший владелец ЧЭМК оспаривает передачу госимуществу активов на 105 млрд ₽

Бывший владелец ЧЭМК оспаривает передачу госимуществу активов на 105 млрд ₽

Юрий Антипов, экс-владелец ЧЭМК, подал жалобу в Верховный суд России, оспаривая передачу акций трёх заводов государству.

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АндрейБорков
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