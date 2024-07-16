Дегунинские вести
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дегунинские вести

20 подписчиков

Свежие комментарии

Депутат Перфилова разбирается с затоплением столичного ЖК

Депутат Перфилова разбирается с затоплением столичного ЖК

Жилой комплекс «Дмитровский парк» неоднократно подвергался затоплению во время дождя, это требует решения Специалисты управляющей компании ПИК, обслуживающие жилой комплекс «Дмитровский парк», расположенный на Клязьминской улице в Москве и постоянно подвергающийся подтоплению во время сильных дождей, нашли решение проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх