Как на праздник Терентия Маревного 23 апреля жены винились перед мужьями Ксения Кирпик 23 апреля праздновался День Терентия Маревного, который получил свое название благодаря мареву, в котором восходило солнце.
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