Блинкен: МУС выдал ордер на “арест” Путина для запугивания Цзиньпина перед визитом в Россию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прямо сказал, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на “арест” президента России Владимира Путина, чтобы напугать лидера Китая Си Цзиньпина перед его трехдневным визитом в Москву.