Uspei.com

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    А чего так долго тянули ??? Ведь ВОВ давно закончилась ...???В Белгородской об...
  • Александр Кондаков
    так они же не евреи!!!Легойда: Зеленски...
  • Гарий Щерба
    Шведы  ОТЖИГАЮТ , БОЛЬНАЯ ДУРОЧКА  чуть ли  НЕ ПРОФЕССОР ....!!! Ждем  ПРОДОЛЖЕНИЯ ,,МАРЛЕЗОНСКОГО,,  БАЛЕТА ... ЧТО ...Грета Тунберг ста...

Блинкен: МУС выдал ордер на “арест” Путина для запугивания Цзиньпина перед визитом в Россию

Блинкен: МУС выдал ордер на “арест” Путина для запугивания Цзиньпина перед визитом в Россию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прямо сказал, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на “арест” президента России Владимира Путина, чтобы напугать лидера Китая Си Цзиньпина перед его трехдневным визитом в Москву.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх