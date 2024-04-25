Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова*

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ.Городской суд Сыктывкара заочно арестовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* и бывшего депутата Государственной думы РФ Геннадия Гудкова*, а также еще двоих человек по обвинению в создании террористического сообщества.