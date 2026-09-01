Популярный экономичный кроссовер Geely получил полный привод: подробности и цены

У гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i появилась модификация с обеими ведущими осями. Первым рынком для новинки стала Австралия – там на задней оси модели установили дополнительный электромотор мощностью 109 л.
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