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Аморим о 2:1 в дерби: «Без двух голов разговор был бы другим, но не игра – «МЮ» заслужил победу. Футболисты были в игре все 90 минут и хотели большего, это действительно важно»

«Манчестер Юнайтед» победил в дерби (2:1) в 16-м туре АПЛ, уступая до 88-й минуты. «Нам предстоит еще много работы, но это было очень важно для наших болельщиков.

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