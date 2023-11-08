Патрушев: Молдавия может стать очередной жертвой политики Запада

Молдавия может стать очередной жертвой западной политики. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду на открытии проходящей в Москве встречи секретарей совбезов стран СНГ заявил, что молдавские власти под давлением Запада и проигнорировав мнение своего народа взяло курс на присоединение к Европейскому союзу.