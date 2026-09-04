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Регионы России

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Эксперт предупредил о способах взлома портала Госуслуги через программы-стилеры

Эксперт предупредил о способах взлома портала Госуслуги через программы-стилеры

IT-эксперт Саркис Шмавонян рассказал о новых способах взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», которые не требуют ввода кода из SMS.

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