Бойцы группировки войск «Юг» проломили оборону ВСУ в Курахово

Некулонное продвижение Армии России в Донбассе продолжается.Бойцам группировки войск «Юг» Армии России удалось проломить оборону ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения в Донбассе, заняв господствующую высоту у города Курахово, за который сейчас идут ожесточённые бои.
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