Бойцы группировки войск «Юг» проломили оборону ВСУ в Курахово

Некулонное продвижение Армии России в Донбассе продолжается.Бойцам группировки войск «Юг» Армии России удалось проломить оборону ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения в Донбассе, заняв господствующую высоту у города Курахово, за который сейчас идут ожесточённые бои.