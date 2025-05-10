В Индии уничтожена авиабаза Адампур

Военные силы Пакистана уничтожили авиабазу Адампур в Индии. "Гиперзвуковые ракеты истребителя JF-17 Thunder уничтожили индийскую систему С-400 в Адампуре", — сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности.
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