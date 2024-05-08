В МВФ заявили о сохранении долларом доминирующего положения

В мировой торговле доллар пока сохраняет доминирующее положение, несмотря на геополитические риски, глобальные потрясения и намерение ряда стран отказаться от использования американской валюты во внешнеторговых расчетах.
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