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Ксения Собчак заявила, что в фильме "Дау" советского физика должен был сыграть иноагент Максим Галкин

Ксения Собчак заявила, что в фильме "Дау" советского физика должен был сыграть иноагент Максим Галкин

Ксения Собчак заявила, что в фильме "Дау" Ильи Хржановского* о советском физике Льве Лаундау главную роль должен был сыграть Максим Галкин*.

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