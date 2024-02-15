Из-за болезни Фёдора Добронравова экстренно отменяют спектакли

Спектакль с участием Добронравова в Москве срочно заменили из-за ухудшения здоровья артиста.В Культурном центре ЗИЛ в Москве в срочном порядке заменили спектакль "Ты где-то рядом" с Фёдором Добронравовым в главной роли.
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